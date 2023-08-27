TALLAHASSEE — Anyone who purchased fuel on or after Saturday needs to be aware of the possibility of contaminated gasoline.
The Florida Department of Agriculture and Consumer Services warned of “potentially widespread fuel contamination caused by human error at the Port of Tampa.”
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