Fuel contamination?

Florida officials are warning about the possibility of fuel contaminated at gas stations between Tampa and Naples.

 SUN FILE PHOTO BY SCOTT LAWSON

TALLAHASSEE  — Anyone who purchased fuel after on or after Saturday needs to be aware of the possibility of contaminated gasoline. 

The Florida Department of Agriculture and Consumer Services warned of "potentially widespread fuel contamination caused by human error at the Port of Tampa."


   
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