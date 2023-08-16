The Charlotte County Sheriff's Office reported the following arrests:
• Kathryn Lani Stinson, 34, of Sarasota. Charge: knowingly driving while license suspended or revoked. Bond: none.
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