NORTH PORT — Connecting to a city water line without authorization could mean $1,000 per day in penalties under the North Port’s updated fee schedule.
The City Commission may raise that amount even higher, depending on staff recommendation.
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