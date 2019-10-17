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JIM TAYLOR/CORRESPONDENT

From left; Jeremy Vincent, Jayden Vincent and Desiree Vincent in AdventHealth Sebring Foundation’s Pink on Parade 5K.

 JIM TAYLOR/CORRESPONDENT

Pink on Parade 1K

1. Kim Lehman, 12:48.1; 2 Alicia Harrison, 12:48.6; 3. Nyomi Reid, 12:49.4; 4. Elsie Sellers, 13:40.1; 5. Carina Ramos, 13:40.6; 6. Tara Lowder, 13:41.2; 7. Linda Lynch, 13:58.2; 8. Xander Respress, 14:12.9; 9. Cathy Lewis, 14:25.8; 10. Kaelyn Riffle, 14:37.2; 11. Chat Oca, 14:41.1; 12. Kirsten Oca, 14:41.8; 13. Tricia Riffle, 15:04.7; 14. Barbara Mishoe, 15:07.7; 15. Kim Walsh, 15:11.0; Rhonda Humphries, 15:13.3; 17. Jane Bayless, 15:24.1; 18. Carol Lahr, 15:43.7; 19. Cindy Maxon, 15:43.9; 20. Melissa O’Neil, 15:53.8; 21. Cassidy Ashworth, 15:56.1; 22. Melissa Hayes, 15:56.3; 23. Craig Beaudry, 16:26.8; 24. Nina Beaudry, 16:27.5; 25. Diane Douglas, 16:31.8; 26. Tammy Carroll, 16:33.7; 27. Maria Ortiz, 16:35.0; 28. John Boersma, 16:52.9; 29. Khianti Thompson, 16:59.5; 30. Aubrey Jackson, 16:59.6; 31. Carol Boardman, 18:15.6; 32. Crystal McDonald, 18:28.5; 33. Margie Ludden, 18:40.8; 34. Linda Rogers, 18:42.5; 35. Curtis Ludden, 18:46.1; 36. Mia Ludden, 18:46.3; 37. Isabel Rogers, 23:10.0.

Pink on Parade 5K

Female Open Winner

Martha Hernandez, 23:52.0.

Male Open Winner

Noah Roth, 18:17.5.

Female 10 and Under

Amelia Seralde, 39:08.8; Caroline Villarreal, 41:21.3; Penny Seralde, 55:22.9.

Male 10 and Under

Jayden Vincent, 45:22.6.

Female 11 to 18

Ellissa Nawrocki, 28:52.9; Mallory Oliver, 31:41.2; Kylie Nawrocki, 32:11.5; Cassidy Seralde, 37:47.4; Olivia Mandrell, 40:43.4; Sidney Hicks, 43:08.9.

Male 11 to 18

Damian Nawrocki, 24:25.3; Liam Bryant, 26:04.6; C. J. Ludden, 26:43.2; Jarrell Cruz, 27:32.7; Aiden Bryant, 29:52.6; Colton Bennett, 30:09.9; Jordan Vincent , 32:24.9; Brady Chen, 43:05.0; Zachary Oliver, 45:13.6; Marky Chen, 46:50.8; Joey Chen, 48:40.2.

Female 19 to 24

Lucy Sager, 33:33.7; Kiersten Wilson, 45:38.4.

Male 19 to 24

Declan Meehan, 45:37.7.

Female 25 to 29

Lindsey Hoffner, 31:41.3; Kristen Miller, 35:48.0; Amanda Dumbleton, 38:07.1; Marissa Baldwin, 38:32.1; Kaylee Tuck, 41:24.1.

Female 30 to 34

Brittney Proctor, 34:34.3; Katie Hoffner, 34:40.4; Alexandra Higgins, 35:14.1; Sabrina Keckler, 38:32.1; Leticia Aleman, 41:53.4; Joanna Jones, 47:51.5; Jerica Mushrush, 53:22.8, Crystal Acevedo, 56:46.1.

Female 35 to 39

Kristine Albritton, 35:20.6; Nina Benton, 35:46.4; Catherine Ywayan-Reyes, 43:09.0; Desiree Vincent, 45:23.9; Mary Scott, 59:12.3.

Male 35 to 39

Jeremy Vincent, 27:28.6.

Female 40 to 44

Melissa Hernandez, 30:35.1; Jessica Hartline, 31:41.4; Rosalie Oliver, 32:03.1; Joann Seralde, 51:05.7; Glenda Melendez, 56:00.2; Ginelica Ortega, 59:38.6.

Male 40 to 44

Ray Sabay, 21:49.4; Jere Seralde, 55:23.5.

Female 45 to 49

Trudy Benton, 27:31.7; Polly Mandrell, 27:44.3; Joanna Cruz, 34:02.7; Karen Watkins, 37:59.7; Judy New, 41:55.8; Melissa Zeigler, 46:47.0; Geri Chen, 48:39.8; Benni Hicks, 56:46.7.

Male 45 to 49

Jay Murfield, 24:36.1; Zbigniew Nawrocki, 26:58.6; Joe Stockenberg, 31:28.9; Andy Tuck, 41:24.5; William Chen, 43:14.8; Steven Conner, 53:22.8.

Female 50 to 54

Julie Stark, 27:56.7; Judy Gerber, 44:47.4; Donna Mushrush, 59:12.2.

Male 50 to 54

David Oliver, 45:19.3.

Female 55 to 59

Juleana Sheldon, 41:21.5; Emmie Marasigan, 44:29.8; Nancy Christensen, 46:30.8; Elsie Graves, 53:11.6; Linda Hutto, 59:12.7.

Male 55 to 59

Eric Jennings, 25:24.5; Perry Mushrush, 42:59.1.

Female 60 to 64

Denise Grimsley, 35:47.2; Haydee Collazo, 55:58.0; Dianna Acevedo, 59:38.6.

Female 65 to 69

Linda Wilson, 36:58.3; Bonnie Potter, 37:22.2; Deborah Smith, 38:02.5.

Male 65 to 69

Charlie Potter, 33:13.1; Kenneth Vincent, 45:23.3.

Female 70 to 74

Kaye Vipond, 33:59.2.

Female 75 to 79

Becky Farrens, 45:21.6; Mary Ann Wilson, 54:44.8.

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