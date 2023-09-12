VENICE — Few city meetings attract a crowd, and a budget hearing is about the least likely kind to do it.
And Tuesday’s budget hearing — the first of two required by state law — was no exception. Still, about 20 people turned out to see if prior City Council discussions of a millage rate decrease would come to fruition.
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