The Sarasota County Sheriff‘s Office reported the following arrests:
• Andrew M. Brown, 23, 1900 block of Pebble Beach Court, Venice. Charge: fugitive warrant from Arapahoe County, Colorado. Bond: none.
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