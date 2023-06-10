OUR POSITION: Political forces are changing, perhaps forever, the way people and prospective school employees think about education in Florida and it’s not for the better.
Andrea Messina, executive director of the Florida School Boards Association, is familiar with the problem.
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